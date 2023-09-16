Почему политики США идут на поводу у Армении?

На последней встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшейся в Вашингтоне при посредничестве Госдепартамента США была достигнута серьезная договоренность. Однако Вашингтон и Ереван нарушили эту договоренность.

Была договоренность о паралельном запуске перевозок грузов Международного комитета красного креста по Лачинской дороге и маршруту Агдам-Ханкенди. США были гарантом этой договоренности, участником переговоров и инициатором. Но затем события стали развиваться совсем в другом направлении. Риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна стала агрессивной, его заявления в адрес Баку стали жестче.

Вместо того, чтобы добиться реализации достигнутого соглашения, Вашингтон отступил перед дезинформацией и пропагандой Армении. Армянские сепаратисты из Еревана и Карабаха вдохновились этим и «торпедировали» соглашения. Результат налицо: Госдепартамент и Конгресс США сейчас говорят только о необходимости открытия Лачинской дороги и «гуманитарной катастрофе».

Однако ни присутствие 10 тысяч вооруженных армян на территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, ни эскалация Арменией ситуации на условной государственной границе, ни ложные заявления о «гуманитарной катастрофе», ни продолжение армянского минного терроризма, ни постоянный обстрел наших позиций воинскими частями минобороны Армении, не упоминаются.

Также не говорилось о несоблюдении Арменией каких-либо (!) условий подписанной 10 ноября 2020 года трехсторонней декларации. Наконец, не упоминалось и то, что для того, чтобы препятствовать возвращению азербайджанцев на освобожденные от оккупации территории, Армения неоднократно использовала территории, находящиеся под контролем РМК, с целью непрерывных диверсий и террористических атак.

А вместо всего этого исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявляет, что в контексте любых мирных переговоров "права и безопасность этнических армян Нагорного Карабаха" должны быть защищены. "Это обязательный элемент любого договора".

Такая риторика и позиция США, особенно полная иррациональность и субъективизм в их подходе к Азербайджану, свидетельствуют о стремлении США заменить Россию в Армении, стать главной геополитической силой в регионе и главным модератором на переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Нет сомнений, что США, а также ЕС, в частности, Франция рассматривают Армению в качестве разменной карты для продвижения своих интересов на Южном Кавказе, но опасность состоит в том, что реализация такого сценария может быть очень рискованной и иметь последствия не только для самой Армении, но и для всего региона.

Скорее всего, проведение нынешних американо-армянских военных учений EAGLE PARTNER 2023 в Армении также является частью более масштабного плана США на Кавказе. Призывы Ким к США увеличить военную помощь Армении следуют той же логике. Переговоры по этому вопросу ведутся уже давно, но фактически американцы пока не оказали Еревану никакой военной помощи. Хотя военный фактор является одним из важных компонентов, рассчитанных на раздражение Москвы прозападной политикой Еревана.

США допускают ошибки по отношению к Азербайджану и дискредитируют себя как одного из главных посредников на армяно-азербайджанских переговорах. Официальный Баку уже посоветовал американской стороне не поддаваться клеветнической кампании Армении. В МИД Азербайджана заявили, что упоминание прав и безопасности «армянского народа Нагорного Карабаха» в мирном соглашении в отношении армян, проживающих в Карабахском регионе, отражает терминологию, целенаправленно используемую Арменией для продвижения сепаратизма на территориях Азербайджана, а также противоречит территориальной целостности и суверенитету страны.

Если США думают, что смогут добиться результатов, оказывая давление на Азербайджан предвзятыми, субъективными и нелогичными требованиями, то они глубоко заблуждаются.

Вашингтон вновь использовал в своих отношениях с Баку имеющую изъяны лексику, полную неправильных выражений.

Результаты не будут соответствовать планам США.

Потому что эти планы служат не интересам США, а армянского лобби в этой стране.