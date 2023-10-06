Али Асадов встретился с председателем Национального собрания Сербии

БАКУ /Trend/ – Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 6 октября с находящимся с официальным визитом в нашей стране председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение уровнем связей дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Подчеркнута важность тесных контактов и взаимных визитов глав государств для развития отношений.

Отмечено, что Меморандум о создании Совета стратегического партнерства, подписанный президентами в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию в ноябре прошлого года, послужил поднятию межгосударственных связей на качественно новый уровень. Кроме того, была выражена уверенность в том, что рабочий визит Президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан в декабре минувшего года будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр поблагодарил Владимира Орлича за участие и выступление на состоявшемся в мае текущего года специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Азербайджан и Сербия всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Стороны подтвердили необходимость осуществления дополнительных шагов по увеличению товарооборота и взаимных инвестиций. В этой связи была подчеркнута важность практической реализации договоренностей, достигнутых на 7-м заседании совместной межправительственной комиссии, состоявшемся в Белграде в апреле текущего года.

Касаясь сотрудничества в сфере энергетики, была подчеркнута важность запуска в городе София в прошлом году газового интерконнектора Греция–Болгария, а также доведено до внимания, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Болгария–Сербия азербайджанский газ также сможет получать и Сербия.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в транспортно-транзитной сфере, в области возобновляемой энергетики, гуманитарной и многих других сферах.