Авантюрные лидеры сепаратистского режима дают показания следствию в бакинских тюрьмах

БАКУ/Trend/ – Флаг Азербайджана развевается по всему Карабаху. Остатки разрушенного сепаратистского режима разоружены, на следствии в бакинских тюрьмах дают показания их лидеры-авантюристы, привлеченные к уголовной ответственности, успешно осуществляется процесс разминирования и разоружения "серой зоны".

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев одной атакой решил главную задачу многих десятилетий - обеспечение территориальной целостности, суверенитета и конституционного устройства Азербайджана на земле площадью 86,6 тысяч квадратных километров.

"Глава государства смог обезвредить политику оккупации, угрожавшую Азербайджану на протяжении двух веков, причастную к кровавым геноцидам нашего народа, территориальным потерям нашего государства, развеял иллюзии "от моря к морю", в то же время добился, наконец, полного формирования системы безопасности Азербайджана и нейтрализации постоянных угроз. Таким образом, в "Год Гейдара Алиева" под руководством нашего Победоносного главнокомандующего, священные желания и заветы общенационального лидера Гейдара Алиева стали реальностью. Тот факт, что в этот юбилейный год была вписана героическая страница нашей истории за последние пять веков, является ярким проявлением непоколебимости единства лидера, народа, армии, его безграничной любви и преданности светлым идеалам, стремлениям общенационального лидера", - говорится в статье секретаря Совбеза Азербайджана.

В статье также отмечено, что в рамках этих процессов основным принципом Концепции национальной безопасности Азербайджана является то, что "Территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима. Восстановление ее территориальной целостности с использованием всех средств, установленных международным правом, является важнейшей задачей политики национальной безопасности Азербайджанской Республики". Историческая Победа и последовавшие за ней антитеррористические меры реализовали конечную цель системы безопасности и ее полноту.

"Хочу особо подчеркнуть, что уважаемый Президент Ильхам Алиев еще с первых периодов своей деятельности, охарактеризовав оккупацию Карабаха как главную угрозу национальной безопасности, определил в качестве первоочередной цели освобождение наших исторических территорий от оккупации Армении. Он выполнил эту судьбоносную задачу с мастерством, присущим истинному лидеру", - также говорится в статье.