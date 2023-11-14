Армения отказывается содействовать в вопросе прояснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Демонстрируя деструктивность, Армения под разными предлогами уклоняется от указания мест массовых захоронений азербайджанцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев во время приема делегации во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауман.

Коснувшись того, что пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении и этнических чисток с ее стороны считаются около 4000 азербайджанцев, Али Нагиев сказал, что хотя освобождение наших земель от оккупации облегчило деятельность по прояснению их судьбы, тем не менее все еще не удалось прояснить судьбу значительного числа наших соотечественников. Демонстрируя деструктивность и в этом, Армения под разными предлогами отказывается от содействия в данном вопросе.

Он отметил, что, несмотря на все это, Азербайджан прилагает все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, всегда отдавая приоритет принципам добрососедства и мирного сосуществования, всесторонне обеспечивает и гарантирует безопасность лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахе, отмечает важность нормализации отношений с Арменией и подписания мирного договора.

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