Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как передает в среду Trend, президент Узбекистана примет участие в I саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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