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Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира - Хакан Фидан

Политика Материалы 14 декабря 2023 15:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, Фидан отметил, что Турция с уважением и почтением чтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Его лидерство и видение открыли Азербайджану путь, которому сегодня все завидуют. Наши связи с Азербайджаном развиваются с каждым годом", - добавил глава МИД Турции.

Он также отметил, что за последние 20 лет имел возможность посетить Азербайджан, работая на различных должностях.

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