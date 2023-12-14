Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира.
Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Кроме того, Фидан отметил, что Турция с уважением и почтением чтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
"Его лидерство и видение открыли Азербайджану путь, которому сегодня все завидуют. Наши связи с Азербайджаном развиваются с каждым годом", - добавил глава МИД Турции.
Он также отметил, что за последние 20 лет имел возможность посетить Азербайджан, работая на различных должностях.
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