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С Азербайджаном будет подписано соглашение по Аразскому коридору - иранский министр

Политика Материалы 18 декабря 2023 17:49 (UTC +04:00)
С Азербайджаном будет подписано соглашение по Аразскому коридору - иранский министр

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В следующем месяце между Ираном и Азербайджаном будет подписано соглашение по Аразскому коридору.

Об этом сказал журналистам министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в связи с этим состоится соответствующее мероприятие, в котором также примут участие представители России.

Иранский министр сказал, что с назначением компании-подрядчика начался процесс создания Аразского коридора. Этот процесс охватывает строительство моста через реку Араз, расширение магистрали.

Отметим, что Аразский коридор, пройдя по территории Ирана, соединит Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой страны.

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