Европейские клоуны против Баку: две резолюции, два позора

БАКУ /Trend/ - В Сенате Франции обсуждена и вынесена на голосование резолюция, предложенная 1 декабря прошлого года. В документе Азербайджан обвиняется в "агрессии против армян Нагорного Карабаха", "попытках нарушить территориальную целостность Армении и агрессии". Документ призывает к санкциям против Азербайджана, "гарантии возвращения карабахских армян". Сенат Франции 295 голосами "за" и 1 "против" принял резолюцию, призывающую правительство страны ввести санкции против Азербайджана.

Этот абсурд повторился и в Европейском парламенте. Так, Европейский парламент не будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля. В заявлении, опубликованном сопредседателями Группы поддержки демократии и координации выборов (DEG) Европарламента, депутатами Дэвидом Макалистером и Томасом Тобе, указывается, что Европейский парламент не будет комментировать ни избирательный процесс, ни результаты выборов. В случае, если кто-то из парламентариев решит выразить свое отношение к выборам в Азербайджане, он должен сделать это по собственной инициативе и ни в коем случае не выступать от имени Европейского парламента.

Таким образом, Европарламент предпринял очередной парадоксальный шаг. Абсурдность заявления в первую очередь связана с тем, что Азербайджан не направлял приглашение в Европейский парламент для наблюдения за выборами.

Напомним, что МИД Азербайджана распространил заявление в связи с внеочередными президентскими выборами, в котором сообщалось, что в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Молодёжную организацию Движения неприсоединения были направлены соответствующие ноты. То есть в списке организаций, которым официальный Баку направил приглашения в связи с наблюдением за выборами, не упоминаются Европейский парламент или любая другая структура ЕС. Поэтому заявление не получившего приглашение от официального Баку Европейского парламента о том, что он не будет наблюдать за выборами, выглядит абсолютно нелогичным.

Другой момент заключается в том, что заявление Европейского парламента демонстрирует неконструктивную и нерациональную модель поведения Европейского союза в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которая в очередной раз направлена не на нормальный диалог с официальным Баку, а на попытки давления.

Чрезмерно агрессивная политика Сената Франции, и в целом официального Парижа в отношении нашей страны, попытки беспрерывного давления на Баку ни в коем случае не могут считаться политикой, ориентированной на диалог. Позиция Европейского парламента, считающегося высшей законодательной структурой ЕС, в отношении Азербайджана также далека от справедливости, международного права и логики.

Уже ясно, что наряду с Сенатом Франции, Европейский парламент тоже очень обеспокоен тем, что официальный Баку проводит полностью независимую внешнюю политику, что Азербайджан выбирает курс концептуальной дипломатии. Независимая внешняя политика и выбор экономического курса без указок извне вызвали панику в Париже и Страсбурге. Основной целью европарламентариев, как и французских сенаторов, является создание барьеров для продуктивного сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом.

Наглядным примером этой предвзятости стало принятие 5 октября 2023 года Европарламентом резолюции, осуждающей локальные антитеррористические мероприятия, проведенные в Карабахе, и призывающей к введению санкций.

В годовых отчетах, принятых комитетом по внешним связям Европейского парламента 29 ноября прошлого года, содержались противоречащие международному праву, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана высказывания, которые были решительно отвергнуты официальным Баку.

Суть и причина принятых против нашей страны в Сенате Франции резолюций понятны. Но попытка Европейского парламента обогнать французских сенаторов по части абсурда просто смехотворна.

Ситуация уже приобрела трагикомичный характер: Европейский парламент сам себе направляет приглашение в связи с предстоящими в Азербайджане президентскими выборами, затем отказывается от "приглашения", и в итоге принимает резолюцию, в которой подчеркивает, что "не будет наблюдать за выборами".

Европейский парламент, в котором занимающих проармянские позиции парламентариев подавляющее большинство, после 2020 года фактически занял враждебную позицию по отношению к официальному Баку.

Также есть немало данных о деятельности группы европарламентариев, имеющих тесные коррупционные связи с диаспорскими организациями армянских общин в разных странах, получающих финансирование от армян, в том числе из Армении, под видом пожертвований и донорской помощи.

Поскольку структура в Страсбурге является высшим законодательным органом Европейского союза, она должна действовать более рационально, стремиться к обеспечению соблюдения норм и принципов международного права.

Но в отношении Азербайджана мы видим полную противоположность всему этому. Европейский парламент, который за 30 лет армянской оккупации 20 процентов территории Азербайджана не сделал ничего (!), чтобы подвигнуть Армению к выполнению 4 резолюций Совета Безопасности ООН, активизировался. После 44-дневной войны эта структура приняла несколько документов против нашей страны и призвала Европейский союз ввести против Азербайджана санкции и эмбарго.

Процесс продолжается до сих пор: Европарламент уже несколько раз призывал ЕС отказаться от природного газа и сырой нефти Азербайджана.

Это действительно политический идиотизм и геополитическая глупость.

Что касается наблюдения за выборами, мы не хотим видеть наблюдательную миссию Европейского парламента в нашей стране. Уже ясно, какого содержания был бы отчет миссии Европейского парламента, постоянно поддерживающего Армению и армян, закрывшего глаза на армянский сепаратизм.

Чего еще можно ожидать от политических клоунов…

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