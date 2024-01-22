Президентские выборы в Азербайджане - это возможность показать, какой авторитет имеют партии в обществе - депутат

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане - это благоприятная демократическая возможность, созданная государственной властью для того, чтобы показать авторитет партий, который они имеют в обществе.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Secki-2024.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

Депутат отметил, что при помощи выборов также можно узнать внутренние возможности партий, их организационную структуру, их слабые места, изучить и улучшить избирательную практику.

"Назначение внеочередных президентских выборов в Азербайджане было обусловлено исторической необходимостью. С 18 октября 1991 года - со времени принятия конституционного акта "О государственной независимости Азербайджанской Республики" до настоящего времени впервые за прошедший период выборы пройдут на всей территории страны"", - сказал М.Гасымлы.

Он подчеркнул, что суверенитет Азербайджанской Республики полностью установлен на всей территории страны, государственный флаг Азербайджана развевается в каждом населенном пункте.

"Это создало в Азербайджане совершенно новую историческую реальность. Начался новый период в жизни страны. В настоящее время вынужденные переселенцы планомерно возвращаются на родину. Новая реальность вызвала потребность в проведении внеочередных президентских выборов", - добавил депутат.

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