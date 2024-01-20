Аппарат омбудсмена и ЦИК Азербайджана провели круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан"

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики очередной круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан" в связи с президентскими выборами прошел в городе Шеки.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Secki-2024.az, выступивший на мероприятии глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы отметил, что в целях подготовки к выборам в столице и регионах проводятся просветительские мероприятия. Он проинформировал участников мероприятия о важности института наблюдения, основанного на принципах гласности и справедливости при осуществлении избирательного процесса.

Он коснулся важности роли данного института в устранении недостатков, которые могут возникнуть в ходе избирательного процесса. Кроме того, была доведена до внимания необходимость обеспечения избирательного права лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудник ЦИК Самир Тагиев проинформировал о работе, проводимой и намеченной комиссией в целях подготовки к президентским выборам. Член ЦИК Низами Надирханлы подчеркнул важность института наблюдателей для более эффективного обеспечения избирательного права.

В ходе обсуждений были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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