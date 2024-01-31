Началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:52)

БАКУ/Trend/ - Началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на AzTV, встреча проходит между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.

Напомним, что последняя встреча состоялась на азербайджано-армянской границе 30 ноября 2023 года.

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