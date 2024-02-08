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Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

Политика Материалы 8 февраля 2024 11:29 (UTC +04:00)
Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его назначения на должность премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщает в четверг Trend, в письме выражена уверенность в дальнейшем развитии и расширении традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Также была выражена готовность к активным совместным действиям в целях развития всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества в будущем на благо братских народов двух стран.

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