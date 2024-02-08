Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его назначения на должность премьер-министра Республики Казахстан.
Как сообщает в четверг Trend, в письме выражена уверенность в дальнейшем развитии и расширении традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.
Также была выражена готовность к активным совместным действиям в целях развития всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества в будущем на благо братских народов двух стран.
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