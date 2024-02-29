Заблудившийся солдат ВС Азербайджана арестован в Армении по сфабрикованным обвинениям

БАКУ /Trend/ - В Армении возбуждено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям в отношении заблудившегося при неблагоприятных погодных условиях военнослужащего армии Азербайджана Руслана Панахова.

Как сообщает в четверг Trend, по информации распространенной армянскими СМИ, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего азербайджанской армии Руслана Панахова по обвинению в попытке диверсии, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости.

Отметим, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях.

Армянская сторона вчера распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу. Тем самым, Армения необоснованными и несоответствующими действительности обвинениями вновь демонстрирует свое истинное лицо. К сожалению, не исключено, что международные организации, главы государств и правительств, постоянно твердящие о "правах человека" и выдающие себя за их защитников, как и раньше будут молчать об этих провокациях Еревана против Азербайджана.

В то время как в Германии главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают вопросы в направлении мира, этот шаг армянской стороны является не чем иным, как намерением бросить тень на мирные переговоры между официальным Баку и Ереваном, препятствовать урегулированию отношений.

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