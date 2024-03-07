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Для установления мира в регионе важно, чтобы Армения отказалась от претензий на территориальную целостность Азербайджана - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 7 марта 2024 14:42 (UTC +04:00)
Для установления мира в регионе важно, чтобы Армения отказалась от претензий на территориальную целостность Азербайджана - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для установления мира и стабильности в регионе важно, чтобы Армения отказалась от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане.

На встрече Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о последних шагах, предпринятых в направлении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Также было отмечено, что в рамках двусторонних и международных организаций по международным и региональным угрозам, проблеме миграции и другим направлениям взаимовыгодное партнерство носит образцовый характер.

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