В мире очень слабое развитие - Вальтер Фуст

БАКУ /Trend/ - В мире очень слабое развитие.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил бывший председатель Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО Вальтер Фуст во время выступления на панельном заседании на тему "Региональные перспективы: Европейский союз и соседи" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы должны решить, что важнее безопасность или развитие. Управление рисками стоит на повестке дня как вопрос. Несмотря на то, что они понимают его, но не могут его контролировать", - добавил В.Фуст.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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