Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения подорвет нейтралитет - заявление МИД Турции

БАКУ /Trend/ - В результате полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета вследствие освобождения в ходе Второй Карабахской войны своих оккупированных земель и антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, возникла историческая возможность для установления постоянного мира и стабильности в регионе.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции касательно трехсторонней встречи США-ЕС-Армения, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, сообщает Trend.

"В то время, когда мы очень близки к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом, важно, чтобы третьи стороны, особенно нерегиональные акторы, проявляли в этом вопросе справедливый и беспристрастный подход и осторожность, чтобы не навредить процессу. В этом контексте мы обязаны открыто заявить, что трехсторонняя встреча между Арменией, ЕС и США, запланированная на 5 апреля 2024 года, подорвет нейтралитет, который должен быть взят за основу для решения сложных проблем в регионе. Запланированная инициатива, исключающая участие Азербайджана, не послужит миру, а создаст почву для превращения Южного Кавказа в арену геополитических конфликтов.

Мы еще раз призываем третьи страны учитывать параметры региона в предпринимаемых ими шагах в контексте процесса, и осуществлять равный подход к сторонам. Мы верим, что Южный Кавказ достигнет процветания на основе постоянного мира и стабильности, которые будут установлены в регионе.

Турция, как и всегда, приложит все необходимые усилия в этом вопросе и продолжит способствовать использованию исторической возможности для достижения постоянного мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

Отметим, что 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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