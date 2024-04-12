Хикмет Гаджиев провел обсуждения с представителями комитета ЕС по политике и безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев принял участие в обсуждениях комитета по политике и безопасности ЕС, представленного на уровне постоянных представителей/послов государств-членов ЕС.

Как сообщает Trend, публикацией об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети "X".

"Состоялись широкие дискуссии с комитетом по политике и безопасности Европейского союза, представленным на уровне постоянных представителей/послов государств-членов ЕС. Благодарю заместителя политического директора Дельфину Пронк за сопредседательство на встрече", - говорится в публикации.

Отметим, что среди участников встречи были представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов.

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