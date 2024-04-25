Между Азербайджаном и Венгрией подписаны документы (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - В рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии были подписаны документы.

Как сообщает в четверг Trend, документы подписали министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Оба министра подчеркнули, что в подписанном документе отражены направления дальнейшего сотрудничества и выразили уверенность в том, что азербайджано-венгерские отношения продолжат расширяться в дальнейшем.

Отметим, что в Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

На встрече прошедшей один на один между сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателем от Венгрии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей между двумя странами и вопросах повестки дня заседания.

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