В освобожденном от оккупации селе Малыбейли во время земляных работ найдены останки еще двух человек (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Число людей, чьи останки были обнаружены в селе Малыбейли Ходжалинского района, достигло 8.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что в управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры продолжаются расследования по факту обнаружения 24 апреля человеческих останков в ходе реставрационно-строительных и благоустроительных работ, проводимых на освобожденной от оккупации территории села Малыбейли Ходжалинского района (территория под названием “Мяхялля”, построенная в 1988 году).

После проведенных в рамках следственных действий раскопок были обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих еще 2 людям. Таким образом, было установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат как минимум 8 людям (один из которых несовершеннолетний).

В целях установления их личности и других важных обстоятельств, на основании собранных по данному факту материалов производятся необходимые процессуальные действия путем назначения соответствующих экспертиз.

14:41

БАКУ /Trend/ - В селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум шести людям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что 24 апреля поступила информация об обнаружении человеческих останков на территории освобожденного от оккупации села Малыбейли Ходжалинского района.

На территорию были направлены представители органов, представленных в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в том числе Генеральной прокуратуры, рабочей группы Государственной комиссии, Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, МЧС, Агентства по разминированию и специалисты Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе предварительного исследования было установлено, что во время восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях в селе Малыбейли Ходжалинского района (территория под названием “Мяхялля”, построенная в 1988 году) были обнаружены человеческие останки.

После проведенных в рамках следственных действий раскопок были обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум шести людям.

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