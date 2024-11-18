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Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)

Политика Материалы 18 ноября 2024 11:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым и руководителем фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации Леонидом Слуцким, сообщает в понедельник Trend.

В ходе беседы было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются в различных областях, в том числе в экономической сфере, подчеркнута важность данной встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.

Увеличение товарооборота, осуществление платежей в национальных валютах между нашими странами были оценены как хороший показатель укрепления связей.

Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Государственной Думе (ФОТО)
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