Комитет ООН принял соавторскую резолюцию Азербайджана о пропавших без вести лицах

БАКУ /Trend/ - 15 ноября на 35-м заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом была принята резолюция A/C.3/79/L.35 "О без вести пропавших лицах".

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики.

Отмечается, что к резолюции присоединились в качестве соавторов 56 государств-членов ООН.

"Азербайджан является одним из основных соавторов этой резолюции, которая пересматривается на двухгодичной основе с 2002 года.

В резолюции отмечается, что исчезновение людей в связи с вооруженными конфликтами причиняет тяжелые страдания семьям и негативно влияет на усилия по прекращению конфликтов. В ней также подчеркивается необходимость прекращения безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека в отношении без вести пропавших лиц.

Резолюция призывает государства, являющиеся сторонами вооруженного конфликта, принимать все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей, надлежащего расследования их обстоятельств и установления их судьбы.

Впервые в этом году в резолюции также выражается обеспокоенность препятствиями, создаваемыми наземными минами для усилий по установлению местонахождения без вести пропавших лиц, призыв всех государств сотрудничать для безопасного поиска человеческих останков.



Вопрос "без вести пропавших лиц" занимает важное место в повестке дня Азербайджана. В результате агрессии Армении в начале 1990-х годов без вести пропало до 4 000 азербайджанцев, включая гражданских лиц, детей и женщин, 6 граждан Азербайджана без вести пропали во время Отечественной войны 2020 года.



Начиная с 2023 года Азербайджан также проводит международные конференции для повышения осведомленности об этой проблеме. Декларация международной конференции "Решение проблемы без вести пропавших лиц: поддержка права семей знать правду", организованной совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики и Международным Комитетом Красного Креста 2-3 октября 2024 года в Баку, была официально опубликована в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН.

Несмотря на технологический прогресс, который значительно повысил эффективность поиска и идентификации без вести пропавших лиц в последние годы, статистика показывает резкое увеличение числа без вести пропавших лиц во всем мире, достигнув более 212 тысяч человек. В свете этих фактов резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "О без вести пропавших лицах" сохраняет свою актуальность для глобальной повестки дня.

Азербайджан, в качестве приоритета, будет и впредь укреплять международные усилия по решению проблемы пропавших без вести лиц",- говорится в сообщении ведомства.