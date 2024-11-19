Община Западного Азербайджана резко осудила дешевое шоу Фрэнка Паллоне

БАКУ /Trend/ - Расист и коррумпированный член Конгресса США Фрэнк Паллоне пытается исказить законный и мирный протест общественности против него во время его визита в Азербайджан для участия в COP29 и оклеветать нашу страну.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что он на протяжении десятилетий систематически работает против Азербайджана и установления мира в регионе, налаживая непрозрачные отношения с армянским лобби.

"Ф.Паллоне поддержал военную агрессию Армении против Азербайджана, такие преступления против азербайджанцев, как этнические чистки, геноцид, массовые убийства, уничтожение культурного наследия, а также проводил политику этнической и религиозной ненависти против азербайджанцев. По этой причине, это - самое фундаментальное право азербайджанской общественности, в частности тех, кто подвергся этнической чистке в Армении, протестовать против расиста Ф.Паллоне. Однако вместо того, чтобы предстать перед мирными демонстрантами, извиниться перед ними и ответить на их вопросы, он направил на мирных демонстрантов, в том числе женщин, своих телохранителей, которые нанесли им травмы.

Заявления Ф.Паллоне после визита отчетливо показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в конференции по изменению климата и не с целью диалога. Его целью было очернить успех COP29, которая проходит в Азербайджане и на которой собрались все страны мира, и нанести вред Азербайджану.

Уместно еще раз подчеркнуть, что азербайджанское государство и общественность всегда были сторонниками диалога. Ф. Паллоне и некоторые подобные ему политики-расисты, напротив, всегда избегали диалога и предпочитали политику клеветы и шантажа.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает дешевое шоу Ф. Паллоне и азербайджанофобские тенденции, укоренившиеся на его примере в некоторых западных кругах, и требует, чтобы эти "политики" не препятствовали установлению мира в регионе, уважая право возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", - говорится в заявлении Общины.

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