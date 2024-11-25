Повышается профессионализм военных пилотов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях учебных полетов и правилах техники безопасности, до личного состава доведены правила безопасности.

После проверки состояния здоровья экипажей военные летчики провели контрольный осмотр штурмовиков "Су-25" и "Су-25 ML".

В соответствии с планом были выполнены задачи по взлёту и посадке, сложные пилотажные маневры на различных высотах, определение координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведение воздушной разведки.

Основной целью проведения учебных полетов является совершенствование боевых навыков личного состава.

Военные пилоты выполнили поставленные задачи с высокой точностью и профессионализмом.

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