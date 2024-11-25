Азербайджан сохранил темпы экономического роста - Сахиба Гафарова

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сохранил темпы экономического роста и еще больше укрепил свои позиции ведущего государства региона.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Стратегия развития Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева обеспечивает динамичное развитие экономики страны. Благодаря последовательно проводимым продуманным реформам и стратегическим инициативам Азербайджан сохранил темпы экономического роста, еще больше укрепил свои позиции в качестве ведущего государства региона",- отметила она.

По ее словам, наблюдаются значительные успехи в ключевых секторах экономики.

"Азербайджан играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Наряду с этим, наша страна, как я уже отмечала в связи с конференцией COP29, осуществляет масштабные проекты в области перехода на "зеленую" энергию. Большое внимание уделяется ненефтяному сектору, особенно таким отраслям, как сельское хозяйство, туризм и технологии, что еще больше укрепляет экономическую независимость страны и расширяет перспективы ее развития",- подчеркнула спикер.

С.Гафарова отметила, что восстановление освобожденных территорий и их реинтеграция в экономику страны находятся в авангарде национальной повестки Азербайджана.

"Благодаря целенаправленным инвестициям, реализуемым инфраструктурным, проектам "умным город" и "умное село" Карабах и Восточный Зангезур становятся центрами прогресса и инноваций. Наши соотечественники - бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родину. Большое значение придается социальной сфере. Улучшается благосостояние людей, повышаются зарплаты и пенсии, обеспечивается доступ к качественному здравоохранению и образованию",- добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!