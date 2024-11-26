США высоко оценивают приверженность Азербайджана партнерству с НАТО

БАКУ /Trend/ - Военный атташе посольства США в Азербайджане полковник Кайл Коун и специалист по политическим вопросам посольства Соня Веттштейн приняли участие в академической конференции, организованной МИД по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к Программе НАТО "Партнерство НАТО во имя мира" (PfP).

Об этом говорится в публикации посольства США на платформе "X", сообщает Trend.

"США высоко оценивают активную роль Азербайджана в PfP и его постоянную приверженность партнерству с НАТО. Мы поддерживаем продвижение Азербайджана к целям PfP в рамках двустороннего сотрудничества в области безопасности, в частности, посредством участия в Совместной учебной конференции в Стамбуле", - отмечается в публикации.

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