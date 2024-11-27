АМИ Trend и DHA расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации (АМИ) Trend и Информационное агентство Demirören (DHA), являющееся одним из влиятельных СМИ Турции, расширяют свое соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, соглашение об углублении и диверсификации связей между двумя агентствами было подписано между директором АМИ Trend Ильгаром Гусейновым и генеральным директором DHA Джемалем Джошкуном в Стамбуле.

Кроме того, директор Международного информационного агентства Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор DHA Джемаль Джошкун договорились о совместной деятельности агентств на международной арене.

Отметим, что в октябре 2022 года между АМИ Trend и DHA было подписано два соглашения. Согласно первому соглашению, Trend будет организовывать работу азербайджанской и англоязычной версий информационного ресурса DHA "DHAPRESS", который будет работать в Турции. Trend будет осуществлять информационное обеспечение проекта "DHAPRESS" по политической, экономической, энергетической и другим сферам в связи с Каспийским бассейном, Центральной Азией, Ираном, Россией и другим регионам. В соответствии с другим соглашением, подписанным между сторонами, DHA и Trend теперь также сотрудничают в секторе информационных технологий (ИТ).

Отметим, что презентация проекта DHAPRESS прошла в прошлом году в рамках Шушинского глобального медиа-форума. Одним из преимуществ проекта является то, что впервые азербайджанская новостная лента размещается на гигантском медиа-портале Турции. В презентации приняли участие руководящий состав АМИ Trend и информационного агентства DHA, официальные лица, представители зарубежных и местных СМИ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!