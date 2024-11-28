На учениях "SAT-SAS-2024" выполнены очередные задачи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На совместных учениях "SAT-SAS-2024", проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции, были выполнены очередные задачи.

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения морского спецназа обеих стран, с учетом мер безопасности, выполнили задачи по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, а также установке специальных морских мин.

Основное внимание на учениях уделяется углублению теоретических знаний военнослужащих, совершенствованию их практических навыков, а также взаимному обмену опытом, говорится в сообщении ведомства.

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