После атомной бомбардировки Хиросимы остался хотя бы один дом, а армяне превратили часть наших территорий в выжженную землю — Мурад Гусейнов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На аналитической платформе Baku Network состоялся очередной выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостем передачи стал заместитель министра культуры Азербайджана, выдающийся пианист, народный артист страны Мурад Гусейнов.

В ходе беседы Мурад Гусейнов подчеркнул уникальность и многовековое наследие азербайджанской культуры.

"Азербайджан — страна с богатейшей историей и культурой, которые уходит корнями в глубь веков. Наша земля дала миру таких выдающихся личностей, как Узеир Гаджибеков, Вагиф Мустафазаде, Гара Гараев, Фикрет Амиров. Азербайджанские ученые и мыслители, включая Льва Ландау и Лютфи Заде, внесли значительный вклад в мировую науку. В литературе же мы гордимся именами Низами, Насими, Физули — звезд мировой поэзии", — отметил он.

Подчеркивая интернациональный дух страны, М.Гусейнов сказал, что Азербайджан всегда славился своей открытостью и гостеприимством:

"Народ Азербайджана всегда тепло, хлебосольно встречает гостей, демонстрируя широту души и искренность", - сказал

Мурад Гусейнов также поделился своими впечатлениями о масштабной конференции COP29, прошедшей в Баку.

"Это мероприятие мирового уровня собрало более 70 тысяч гостей из 80 стран. Взгляды всего мира были прикованы к Баку. Мероприятие прошло настолько ярко и грандиозно, что его эффект будет ощущаться еще долгое время", — сказал он.

Замминистра также привлек внимание к тому, что успехи Азербайджана вызывают недовольство у определенных политических кругов.

"Некоторые политические деятели не приехали на форум, лишив себя возможности вести диалог. Но страх перед правдой и открытой дискуссией говорит сам за себя. Истина рождается в диалоге, а уход от него — проявление слабости и нежелания признать свои ошибки", - сказал он.

Особое внимание в разговоре было уделено восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации. М.Гусейнов провел параллель с трагедией Хиросимы.

"Когда я был в Хиросиме, то видел дом, оставшийся после атомной бомбардировки, пусть и с обгоревшими стенами. На освобожденных азербайджанских землях, таких как Агдам, не осталось даже этого. Армяне превратили эти территории в выжженную землю. Однако, благодаря усилиям руководства страны и нашего народа, эти земли возрождаются, как птица Феникс, и происходит это с невероятной скоростью и масштабом", - сказал он.

Мурад Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на все трудности, продолжает вносить уникальный вклад в мировую культуру и успешно преодолевает последствия 30-летней оккупации своих земель.

Полный выпуск передачи доступен для просмотра ниже: