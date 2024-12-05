ИСЕСКО нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном - директор департамента

БАКУ /Trend/ - Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО Рамата Алмами Мбайе на II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"В ИСЕСКО мы очень ценим наше партнерство с Азербайджаном и с нетерпением ждем его дальнейшего укрепления. Эта конференция напоминает нам о нашей глубокой признательности и о важнейшей необходимости защищать культурное наследие, особенно в условиях конфликтов. Культурное наследие — это не просто здания и артефакты. Это история и идентичность наших народов. Это наше наследие, наше благосостояние, стабильность каждого человека, социальная сплоченность. Это совместное созидание и совместная жизнь", — сказала директор департамента.

По ее словам, в ИСЕСКО защита и продвижение культурного наследия всегда были в числе приоритетных задач. Культурное наследие связывает прошлое и будущее. Оно помогает понять общую историю и строить взаимное уважение.

"Защита этого наследия, особенно в зонах конфликта, требует командной работы, ответственности и коллективных усилий, и именно для этого мы собрались здесь сегодня. Хочу подтвердить приверженность ИСЕСКО работе с Азербайджаном и всеми государствами-членами для защиты, продвижения и распространения нашего культурного наследия", — добавила она.

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история изгнания западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.