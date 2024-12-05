В Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год были проведены командно-штабные учения.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Задействованные в учениях подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги. Были проверены маневренность подразделений и навыки управления командиров и штабов в оперативных условиях.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к реальным боевым, ракетно-артиллерийские подразделения точным огнем уничтожили намеченные и внеплановые цели условного противника.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены", - говорится в информации ведомства.

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