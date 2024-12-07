В Баку начала работу международная конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы"

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана начала работу международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Как сообщает в субботу Trend, на мероприятии принимают участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций.

На конференции состоится обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией, возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции будет организован круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными работами.

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