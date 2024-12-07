Восстановление независимости Азербайджана в 1991 году ознаменовалось началом нового периода в истории нашего парламента - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнюю деятельность парламентов огромное влияние оказывают традиции и практика парламентаризма, сложившиеся в странах на протяжении многих лет. Говоря о существующих в Азербайджане традициях парламентаризма, хотелось бы особо отметить деятельность парламента Азербайджанской Демократической Республики, созданного в 1918 году. В этом смысле не случайно то, что наша конференция проходит именно сегодня. Так, первое заседание парламента Азербайджана состоялось 7 декабря.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Спикер отметила, что парламент Азербайджана - первый законодательный орган на всем мусульманском Востоке, сформированный на основе наиболее прогрессивных демократических принципов того времени, в ходе своей деятельности сделал важные шаги в направлении укрепления национальной государственности и независимости, создания правовой базы в политической, экономической, культурной, научной и других сферах.

"Тот парламент просуществовал всего 17 месяцев. Тем не менее, парламент, состоящий из 99 членов, представляющих 11 различных партий, провел за этот период 145 заседаний, вынес на обсуждение более 270 законопроектов и принял около 230 законов. В апреле 1920 года в результате падения Азербайджанской Демократической Республики прекратил свое существование и парламент. В годы советской власти в Азербайджане парламент обладал ограниченными полномочиями, однако, несмотря на формальный характер, деятельность парламента в тот период была полезна с точки зрения сохранения традиций парламентаризма. Восстановление независимости Азербайджана в 1991 году ознаменовалось началом нового периода в истории нашего парламента",- добавила С.Гафарова.

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