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В решение о сроке временного пребывания иностранцев в Азербайджане вносится изменение

Политика Материалы 9 декабря 2024 15:29 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В решение о продлении временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане вносится изменение.

Это нашло отражение в ряде законопроектов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, сообщает Trend.

Так, информация, указанная в решении о продлении срока временного пребывания в Азербайджане, может быть представлена (получена) через информационную систему "электронного правительства".

Представление данных, указанных в настоящем решении, через информационную систему "электронного правительства", приравнивается к представлению данного решения.

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