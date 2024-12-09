В решение о сроке временного пребывания иностранцев в Азербайджане вносится изменение

БАКУ /Trend/ - В решение о продлении временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане вносится изменение.

Это нашло отражение в ряде законопроектов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, сообщает Trend.

Так, информация, указанная в решении о продлении срока временного пребывания в Азербайджане, может быть представлена (получена) через информационную систему "электронного правительства".

Представление данных, указанных в настоящем решении, через информационную систему "электронного правительства", приравнивается к представлению данного решения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!