Территориальные претензии Армении к Азербайджану — не гипотеза - Джавид Гадирли

БАКУ /Trend/ - Территориальные претензии Армении к Азербайджану — это не гипотеза и не нечто вымышленное.

Как соообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель декана юридического факультета Университета АДА Джавид Гадирли во время выступления на первой панели на тему "Препятствия мирному договору в Конституции и законах Армении" в рамках Международной конференции "Главное препятствие мирному договору между Азербайджаном и Арменией", проходящей в Баку.

Он отметил, что со дня обретения обеими республиками независимости Армения претендовала на Карабах как на свою территорию и в течение почти тридцати лет оккупировала его военным путем.

"Решение о делимитации" Конституционного суда Армении не устраняет конституционных препятствий на пути подписания всеобъемлющего мирного соглашения с Азербайджаном. В решении суда было уделено внимание вопросу о том, соответствует ли соглашение о создании делимитационной комиссии положениям Конституции Армении.

Суд подчеркнул, что территориальные претензии в преамбуле и Декларации Независимости являются неизменным положением. Эти положения, как подчеркнул суд, представляют собой высшие конституционные ценности, принятые учредительной властью - армянским народом", - подчеркнул он.

Гадирли также отметил, что, хоть и решение суда облегчило работу комиссии по делимитации, оно не отрицает, что эти претензии остаются основными конституционными целями.

"Решение о делимитации" отражает узкое конституционное решение, которое позволяет избежать затрагивания более широкого вопроса о территориальных претензиях Армении", - добавил он.

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