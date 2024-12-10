Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - официальный Баку

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в этой стране.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ситуацией в Сирии, сообщает Trend.

Было отмечено, что Азербайджан также продолжит работу по репатриации своих граждан из Сирии, которая осуществляется с 2020 года через территорию Турецкой Республики.

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