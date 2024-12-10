Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - официальный Баку

Политика Материалы 10 декабря 2024 18:39 (UTC +04:00)
Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - официальный Баку

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в этой стране.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ситуацией в Сирии, сообщает Trend.

Было отмечено, что Азербайджан также продолжит работу по репатриации своих граждан из Сирии, которая осуществляется с 2020 года через территорию Турецкой Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости