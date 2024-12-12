Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 12 декабря 2024 11:04 (UTC +04:00)
Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend, посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.

"Выражаем свое уважение и почтение в связи с 21-й годовщиной со дня смерти великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева, провозгласившего лозунг "Одна нация - два государства", - отметил посол.

Напомним, что сегодня исполняется 21 год со дня смерти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости