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Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)

Политика Материалы 12 декабря 2024 12:23 (UTC +04:00)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В связи с 21-й годовщиной со дня смерти основателя и спасителя современного Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение памяти великой личности, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщили Trend в СГБ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения (ФОТО, ВИДЕО)
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