Президент Ильхам Алиев выделил министерству молодежи и спорта один миллион манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2025 году.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, для осуществления текущих работ по проведению очередного конкурса "Yüksəliş" в 2025 году из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделен один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в настоящем распоряжении.

Организационному комитету, созданному распоряжением №1354 Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении конкурса "Yüksəliş" от 26 июля 2019 года , поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.