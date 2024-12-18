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Президент Ильхам Алиев выделил министерству молодежи и спорта один миллион манатов - Распоряжение

Политика Материалы 18 декабря 2024 16:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил министерству молодежи и спорта один миллион манатов - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2025 году.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, для осуществления текущих работ по проведению очередного конкурса "Yüksəliş" в 2025 году из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделен один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в настоящем распоряжении.

Организационному комитету, созданному распоряжением №1354 Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении конкурса "Yüksəliş" от 26 июля 2019 года , поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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