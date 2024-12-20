Военнослужащий армии Азербайджана подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий армии Азербайджана подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"20 декабря около 12:00 военнослужащий азербайджанской армии Салманов Зияд Ильгар оглу при выполнении служебно-боевых задач на условной азербайджано-армянской границе в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики подорвался на противопехотной мине и получил ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение.

Опасности для его жизни нет.

По факту происшествия проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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