Названо количество зарегистрированных кандидатов в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы 755 кандидатов на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"В Азербайджане на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года, было выдвинуто 15 886 тысяч человек. Уже зарегистрированы кандидатуры 755 человек", - сказал он.

Отметим, что 29 января 2025 года пройдут выборы по 685 муниципалитетам, будут избраны 8 тысяч 71 член муниципалитетов.

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