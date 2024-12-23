Джейхун Байрамов рассказал о роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы на конференции послов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время рабочего визита в Сербию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на конференции послов в Белграде.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что министр затронул политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты азербайджано-сербского стратегического партнерства, а также общие региональные проблемы, в том числе двойные стандарты, избирательное применение международного права.

Подчеркнута важность сохранения принципов суверенитета и территориальной целостности, направляющих внешнюю политику обеих стран.

Министр Дж.Байрамов также подробно рассказал о важной роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы, в том числе о дальнейших планах по "зеленой" энергии, которая соединит Европу и Центральную Азию через бассейны Каспийского и Черного морей.

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