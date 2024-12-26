Денис Бечирович выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой вблизи города Актау в Казахстане, приведшей к гибели людей.

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием об авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, в которой погибло много людей.

От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших, народу Азербайджана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.