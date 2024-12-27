Внесены изменения в распоряжение о создании Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 12 октября 2006 года № 1729 "О создании Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, к документу были добавлены доходы, пожертвования, гранты и другие не запрещенные законом источники от платных услуг, оказываемых Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с направлениями его деятельности.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.