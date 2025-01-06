Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

За последние дни подразделения ВС Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана

Политика Материалы 6 января 2025 12:49 (UTC +04:00)
За последние дни подразделения ВС Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана и все эти случаи были соответственно зарегистрированы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что 5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Дыгском и Ханазахском направлениях Горусского района, вели периодический обстрел из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в направлениях населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости