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Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение

Политика Материалы 7 января 2025 11:08 (UTC +04:00)
Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде орденом "Шараф", - говорится в распоряжении.

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