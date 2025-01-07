Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде орденом "Шараф", - говорится в распоряжении.