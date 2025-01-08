Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 8 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией, региональных и глобальных вопросах.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами будет развиваться во всех сферах на основе принципа «Одна нация, два государства». Президент Турции заявил, что его страна оказывает полную поддержку достижению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что азербайджано-турецкие отношения братства, дружбы и стратегического союзничества развиваются по принципу «Одна нация, два государства», подчеркнул, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя братскими странами в 2025 году. Главы государств также затронули вопрос продолжения контактов.