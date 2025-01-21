БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум между Бакинской инициативной группой и организацией Ka Ubuntu острова Реюньон.

Как сообщает во вторник Trend, меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и председатель движения Ka Ubuntu Ромаин Катамбара на международной конференции на тему "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", проходящей в Баку.

Было отмечено, что меморандум предполагает практическое сотрудничество.

Напомним, что Реюньон является 11-м регионом, с которым сотрудничает Бакинская инциативная группа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!