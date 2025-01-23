Состоялось заседание комитета парламента Азербайджана по правам человека (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 января состоялось первое на весенней сессии 2025 года заседание комитета Милли Меджлиса по правам человека, сообщает Trend.

Председатель комитета Захид Орудж поздравил членов комитета с началом новой сессии и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Он сообщил, что в повестку заседания включены отчет о деятельности на осенней сессии комитета, план работы на весенней сессии и проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" во втором чтении.

Сначала председатель комитета сообщил о работе, проделанной в комитете по правам человека в период осенней сессии 2024 года. Он отметил, что в ходе сессии было проведено 12 заседаний комитета, обсуждено 23 вопроса, в том числе 9 законопроектов. Так, на прошлой сессии были внесены изменения в законы "О правах ребенка", "О предупреждении домашнего насилия", "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних", в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", также были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование законодательства об использовании информационной системы электронного правительства, "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" и ряд других проектов.

Было отмечено, что в ходе сессии председатель и члены комитета приняли участие во многих мероприятиях местного и международного уровня, провели встречи. Наряду с этим, депутаты выступали в СМИ на тему прав человека, комментировали в телевизионных программах вопросы, затрагивающие различные сферы общественной жизни.

За отчетный период в комитет поступило 422 документа. Было отмечено, что в связи с решением вопросов, поднятых в обращениях, в соответствующие органы были направлены письма, даны необходимые разъяснения.

Затем Захид Орудж представил проект рабочего плана комитета по правам человека на весеннюю сессию 2025 года. Было отмечено, что в ходе сессии планируется обсуждение законопроектов, поступивших в порядке законодательной инициативы, проведение различных встреч в рамках "Года Конституции и суверенитета". В план работы также включено доведение до широкой общественности реалий о геноциде, агрессии, этнических чистках и военных преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана, в аспекте прав человека, проведение общественных слушаний и "круглых столов" в контексте прав западных азербайджанцев и другие вопросы.

Кроме того, запланированы дискуссии по вопросам защиты прав граждан в цифровом пространстве, искусственному интеллекту и правам человека, медиа-грамотности, экологическим правам человека, а также проведение встреч с соответствующими органами и ряд других мероприятий, связанных со стратегическими задачами, стоящими перед правозащитными институтами страны.

На обсуждениях выступили заместитель председателя комитета Арзухан Али-заде, члены комитета Мубариз Гурбанлы, Рази Нуруллаев, Вугар Рагимзаде, Азер Аллахверанов, Севиль Микаилова, Нагиф Гамзаев.

Депутаты отметили, что осенняя сессия прошла продуктивно, члены комитета работают эффективно, оценили проделанную в ходе сессии работу как удовлетворительную.

Депутаты изложили свои мнения по проекту плана работы на весеннюю сессию, довели до внимания некоторые замечания и предложения. Был утвержден проект плана работы комитета на весеннюю сессию.

Председатель комитета Захид Орудж прокомментировал вопросы, поднятые в выступлениях.

На заседании также был рассмотрен проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", представленный во втором чтении. Законопроект был рекомендован ко второму чтению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Турал Гянджалиев, Имамверди Исмайлов, Мирджалил Гасымлы и другие официальные лица.

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