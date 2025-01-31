Военное партнерство Армении и Франции влечет за собой стратегические риски для Южного Кавказа - Роберт Катлер

БАКУ/Trend/ - Военное партнерство Армении и Франции влечет за собой стратегические риски для Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета, а в прошлом член Канадского института глобальных отношений Роберт М.Катлер на международной конференции на тему “Франция и армяно-азербайджанский конфликт” в Баку.

"К началу этого года Франция и Армения уже установили комплексную программу оборонного сотрудничества, включающую десятки мер в различных сферах вооруженных сил. Кроме немедленных поставок вооружений, военные обязательства Франции влекут за собой новые долгосрочные стратегические риски для Южного Кавказа. Растущая зависимость Армении от французской военной техники является значительным отклонением от исторической зависимости от российского оружия", - сказал он.

По его словам, если Франция продолжит движение по нынешнему курсу, ее роль в обеспечении безопасности Армении может значительно усилиться к 2026-2027 годам. Более глубокое военное партнерство может привести к формализации оборонных соглашений, что более тесно привяжет Францию к интересам безопасности Армении.

"К 2025 году Франция уже не является нейтральным посредником. Она становится ключевым игроком в обеспечении безопасности и развитии Армении, что резко отличается от ее более сбалансированной роли в Южном Кавказе. В краткосрочной перспективе это повышает геополитическую нестабильность. В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от того, как отреагируют другие региональные игроки. В преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году повышение участия Франции может сыграть на руку Пашиняну в его внутренней политической маневренности, предоставив ему политическое прикрытие для проведения еще более примирительной политики по отношению к Азербайджану. Но приведет ли это к стабилизации региона или еще большему его потрясению, остается открытым вопросом", - сказал Роберт М.Катлер.