Обнародовано количество мин, обезвреженных за январь на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь 2025 года на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 505 противопехотных и 257 противотанковых мин, 1 497 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Согласно информации, 3 583 гектара были очищены от мин.

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